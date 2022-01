Veertien lokale winkeliers gaan hun artikelen verkopen op een weekmarkt in Breda

Voetgan­gers­ge­bied Breda: paaltjes eruit, camera's erin

BREDA - Auto’s die onbekommerd door het voetgangersgebied in het centrum van Breda rondrijden. Gisteren kon het, maar het is een eenmalige gebeurtenis. Want deze week zijn de camera’s aangezet die controleren wie de winkelstraten in- en uitrijden.

7 januari