Veerse Muchos Begaoijos steken Muts in nieuw jasje

Het is Bram Eigeman uit Breda die het nummer in 1989 bedacht. ,,Ik las in die tijd mijn dochtertje het boekje ‘Nijntje Vliegt’ voor”, vertelt hij. Daarin mag het roemruchte konijntje mee met een piloot. Heel stoer. ,,Vlak voor ze gaat, roept haar moeder: ‘Dan wil ik wel dat je je muts op doet’. Dat vond ik zo oubollig, zo truttig, dat het me niet losliet”, zegt Eigeman.

Muts

Ger zet z’n muts er graag voor op. Een gele gebreide. Niet zijn eerste. ,,Nee, die eerste muts is een keer gestolen. Dat heeft nog in de krant gestaan. Er is toen een oud omaatje geweest, die het zo erg voor me vond, dat ze een nieuwe muts heeft gebreid.” Hij lacht: ,,Die eerste is trouwens wel terug gekomen. Hij hing in een plastic zakje aan de deur van het café. Iemand had spijt gekregen.” Hij ligt nu als museumstuk in ‘het kastje’ in ‘t Tapperijke.