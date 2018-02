Veelpleger uit Breda loopt tegen lamp, omdat zijn fiets geen licht had

Twee agenten reden tijdens hun dienst over de Ginnekenweg. Rond 03.10 uur reed ook een fietser vanuit de Baronielaan de weg over. De fietser viel de agenten op, juist omdat hij geen verlichting voerde.

De man fietste in de wijk Zandberg rond. Toen de agenten hem passeerden herkenden ze de veelpleger. De agenten vroegen hem wat hij zo laat op straat deed en kregen het vage antwoord dat hij op visite was geweest bij zijn tante en op weg naar huis was.

Omdat de man zojuist een rondje door de wijk had gereden geloofden de agenten hem niet. Daarom vroegen ze de inbreker wat hij aan spullen bij zich had op dit late tijdstip. De verdachte haalde zijn zakken leeg. De agent vroeg hem ook nog even om zijn jas open te maken. Daar zaten een tang en een schroevendraaier in verstopt. De inbreker verklaarde: “dat gereedschap heb ik altijd bij me en ik was nog niet klaar met mijn zakken leegmaken.”