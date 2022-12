Veelpleger (36) probeert in te breken bij school in Breda en loopt daarbij hoofdwond op

Burgemees­ter Depla baalt van nieuw uitstel wietexperi­ment in Breda: ‘Toch laten ministers zien welwillend te zijn’

BREDA - Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid maakte vrijdag bekend dat het wietexperiment nogmaals wordt uitgesteld naar 2024. Wel wil hij proberen om daarvoor, in 2023, in een kleiner aantal gemeenten te beginnen met een ‘aanloopfase’. Burgemeester Paul Depla van Breda is ondanks het nieuwe uitstel, positief gestemd.

