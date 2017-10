Veel vertraging tussen Tilburg en Breda na ongeluk

Hardleerse Bredanaar voor zesde keer in twee jaar betrapt op rijden zonder rijbewijs

12:00 BREDA - Een 27-jarige Bredanaar werd in de nacht van zaterdag op zondag voor de zesde keer in amper twee jaar tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De auto waarin hij reed is in beslag genomen. Het voertuig is ook niet verzekerd.