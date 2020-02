Veel vertraging op A58 bij Ulvenhout door een ongeluk en autobrand

Brandalarm activeert CO2-blussys­teem: man stikt bijna in appartemen­ten­com­plex in Breda

9:56 BREDA - In een appartementencomplex aan de Markendaalseweg in Breda is maandagochtend een man zwaargewond geraakt door een automatische CO2-blusinstallatie. Dat bevestigt de politie.