Veel strenger vonnis voor wietkweker met kalasjnikov

Die straf betekent dat de man nog ruim drie maanden terug de gevangenis in moet. Hij zat 88 dagen in voorarrest.

De rechtbank oordeelde echter vooral over de kalasjnikov. Voor het bezit van dat wapen alleen al krijg je vaak al negen maanden cel. Omdat de verdachte bovendien ook al een strafblad had en hij ook nog munitie en een wietkwekerij met 117 planten had, is de straf hoger uitgevallen dan de eis van de officier van justitie.

De man liep in augustus 2018 tegen de lamp toen de politie z’n kwekerij kwam leeghalen. Tussen de plantjes stuitten ze op het machinegeweer. De man had aangegeven dat hij met de wietkwekerij was begonnen, omdat hij schulden had. Die wilde hij met de hennep terugverdienen. Justitie berekende dat P. met de wiet zo’n 24.000 euro zou hebben verdiend. De officier van justitie wil dat geld via een aparte procedure plukken.