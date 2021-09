Veel steun voor oproep om Westerparklaan snel veiliger te maken

De Wegwijzer loopt om geld in te zamelen voor groen school­plein

29 september TETERINGEN - Het was even zweten voor de kinderen van groepen 1 tot en met 4 van basisschool De Wegwijzer in Teteringen. In het lekkere najaarszonnetje en onder de enthousiaste aanmoediging van klasgenoten, ouders, opa’s en oma’s renden ze dinsdag in vijftien minuten zoveel mogelijk rondjes over het schoolplein. Dit om sponsorgeld op te halen om datzelfde plein straks groener te kunnen maken.