Veel scholen voortgezet onderwijs blijven maandag dicht, ook enkele basisscholen gaan niet open

In Breda gaat het om alle middelbare scholen die onder de schoolbesturen SKVOB en Curio vallen. Zondagavond lieten ze dat hun leerlingen weten. Ook het Mgr. Frencken College en het Oelbertgymnasium in Oosterhout en het Dongemondcollege in Raamsdonksveer en Made blijven dicht. Net als in Etten-Leur het KSE en in Oudenbosch het Markland College. Zo zijn er nog meer.

Online les

Carin Janssen, rector van de Bredase scholengemeenschap Graaf Engelbrecht, legt uit: ,,We vinden het voor onze leerlingen en docenten niet verantwoord om onder deze omstandigheden de weg op te gaan.” Alle lessen gaan trouwens wel gewoon door. ,,Alleen dan online.”

Maandag nemen de scholen een besluit of ze dinsdag weer open gaan.

Basisonderwijs

Ook enkele basisscholen in de regio hebben besloten maandag de deuren dicht te houden. Toch: ,,Gaan de meeste van onze scholen gewoon open", zegt bestuursvoorzitter Nicole van Son van INOS, de stichting voor katholiek onderwijs in Breda, waaronder 25 basisscholen vallen. ,,Wij hanteren de richtlijn dat we open blijven bij code Oranje. Alleen in individuele gevallen kunnen scholen besluiten daarvan af te wijken.”

Van Son: ,,Anders dan scholen in het voortgezet onderwijs wonen leerlingen van het basisonderwijs dicht bij hun school. Voor hen is het vaak minder moeilijk om, ook als het slecht weer is, te komen.”

Toch kan het zijn dat basisscholen, vooral in de regio, beslissen dicht te blijven. Bijvoorbeeld als relatief veel leerkrachten ver van hun school af wonen, of als kinderen, in kleinere kernen bijvoorbeeld, op afstand wonen.

Speciaal onderwijs

Een aparte plek neemt het speciaal onderwijs in, waarvan er enkele ook onder schoolbestuur INOS vallen. Van Son: ,,In principe willen wij ook deze scholen liefst gewoon openen maandag.” Veel hangt echter af van de vervoersbedrijven die de leerlingen halen en brengen. Het kan zijn dat die beslissen dat het onverantwoord is de weg op te gaan.