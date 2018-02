Veel schade bij aanrijding met twee wagens op Moerlaken in Breda

Tim 'The Travelling Teacher' uit Terheijden reist de hele wereld over: 'Ik wilde dit al zo lang'

16:41 TERHEIJDEN - Tim The Travelling Teacher, zo noemt hij zichzelf. Leraar Tim Ovington (28) uit Terheijden pakte in september zijn rugzak en heeft na vijf maanden al 18 landen bezocht. Hij wil met eigen ogen zien hoe het onderwijs er in al die landen uit ziet. Zelf gaf hij Engels en Mediawijsheid op de mavo aan Effent in Oosterhout. Nu praat hij met docenten in Denemarken, Ijsland en staat zelf voor de klas in Malawi, Toronto en Memphis.