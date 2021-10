Veel rookontwikkeling door brand in huisvuilcontainer in Breda

‘Als deze leden stoppen, is ’t Zooike ook ’t Zooike niet meer’

22 oktober BREDA - Na 4 x 11 plus één jaar klinkt het slotakkoord voor de Bredase carnavalsband ’t Zooike. Het jubileumfeestje dat vorig jaar gevierd had moeten worden, werd door de coronacrisis in de wielen gereden. Nu, een jaar verder, besluit de illustere kapel te stoppen.