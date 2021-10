Veel rookontwikkeling bij woningbrand in Breda

Verdachte gasexplo­sie Breda kan zich 'weinig meer herinneren’: ‘Alles staat in die rapporten’

8 oktober BREDA – Henk S. wil helemaal niets meer zeggen over de explosie die hij in november vorig jaar veroorzaakte in een schuurtje aan de Spaarnestraat in Breda. ,,Ik kan me er weinig van herinneren. Ik heb ook geen interesse meer om er iets van te zeggen, want dat staat allemaal al in die rapporten.’’