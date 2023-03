Veel rook bij woningbrand in Breda

vierde klasse C PCP’er Sofian Meydubi laat tegen WDS’19 weer zien waarom clubs achter hem aanzitten

Sofian Meydubi, de aalvlugge speler van PCP was tegen WDS'19 weer eens op dreef. Met twee van de drie doelpunten was hij belangrijk voor zijn team. Het afstoppen van de vleugelspeler kostte de WDS'19 verdediging de nodige hoofdbrekens. Op snelheid is hij nagenoeg niet bij te houden. Hij loopt zich echter nog al eens vast in zijn eigen schijnbewegingen.