Veel rook bij brand in flat Breda, woningen ontruimd

Het Puzzelbad en De Randoet nu dan toch echt (feestelijk) geopend

10:53 TERHEIJDEN - Helemaal klaar is het er nog niet, maar er kan wel weer naar hartenlust gezwommen worden in zwembaden De Randoet in Made en in Het Puzzelbad in Terheijden. Zaterdagmorgen werd Het Puzzelbad feestelijk heropend met een plons door kinderen, de Madese zwemster Anne Dickens en wethouder Harry Bakker.