Veel nieuwe namen, maar ook oude bekenden bij Mezz: ‘We trappen af met een knalweekend’

De scholen gaan weer beginnen: speciale adviesrou­tes bij drie scholen in en rond Breda

BREDA - Er komen speciale ‘adviesroutes’ om het autoverkeer bij drie scholen in de gemeente Breda veiliger te maken. Het gaat om de wegen rond de Montessori Plus in Prinsenbeek, de Helder Camara in Teteringen en Jacinta in de Blauwe Kei.

2 september