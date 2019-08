Veel minder treinen tussen Breda en Tilburg door defecte trein

Pakketbe­zor­ger botst op voorligger op rotonde in Rijsbergen, bestuurder raakt gewond

19 augustus RIJSBERGEN - Een pakketbezorger is met zijn bus tegen de achterkant van een bestelbus gebotst op de rotonde van de Bredaseweg in Rijsbergen. De bestuurder van de bestelbus is gewond naar het ziekenhuis gebracht in een ambulance.