Veel minder keizersnedes in Amphia

Wijkraad Breda Noord over komst Turkse moskee: 'Vertrouwen is de basis'

7:30 BREDA - De wijkraad Breda Noord staat positief tegenover de komst van een Turkse moskee in de Vlaanderenstraat, maar is net als enkele buurtbewoners kritisch over de rol van de gemeente. Waarom spreekt de gemeente pas nu over moskee? En hoe zit het met parkeren?