Veel meer werklozen in West-Brabant door corona

John Bas

Breda

Veel banen verdwenen in de horeca, uitzendbranche, zakelijke diensten, autohandel en de non-food-detailhandel.

Waar in West-Brabant door economische groei het aantal banen de laatste jaren steeds een beetje steeg naar een totaal van bijna driehonderdduizend, wordt die winst door het coronatijdperk in korte tijd teniet gedaan. Dat blijkt uit de cijfers die deze donderdag openbaar worden gemaakt door het UWV. Dat voorziet een verdere stijging van het aantal werklozen.

Mismatch

,,Het grote probleem voor deze regio is en blijft de mismatch: er zijn vacatures, maar niet voor de mensen die nu werk moeten zoeken", weet arbeidsmarktdeskundige Nicole van der Goorbergh van het regionale UWV. Zij voorspelt dat jongeren met weinig opleiding en werklozen boven de 50 jaar het moeilijk krijgen.

,,De banen zijn nog te vinden in zorg, onderwijs, openbaar bestuur en de techniek. De detailhandel food groeit zelfs nog, supermarkten doen het goed. Maar de ww-uitkeringen tref je vooral in andere branches. Een grote krimp zoals in de horeca, vang je voorlopig niet op. Daar is het vooruitzicht slecht.”

Quote Deel van de nieuwe werklozen zal moeten denken aan omscholing, of een ander beroep Nicole van der Goorbergh, UWV

Er zijn wel wat nieuwe banen ontwikkeld in de voorbije maanden. Denk aan medewerkers voor teststraten op het coronavirus of medewerkers voor bron- en contactonderzoek. En bijvoorbeeld ziekenhuizen zochten ineens meer gastvrouwen. Maar die jobs kun je in aantallen wegstrepen tegen bijvoorbeeld de beveiligers die normaal gesproken nodig waren voor evenementen.

Minder vacatures

Sectoren die voor het coronatijdperk nog volop naar nieuw personeel zochten, doen dat nu veel minder. Van der Goorbergh wijst op een voor West-Brabant traditioneel belangrijke werkgever als transport en logistiek.

Volledig scherm Nicole van der Goorbergh, UWV Breda © UWV ,,Online-verkoop doet het goed, dus ook pakketbezorging. Maar veel bedrijven, kijk naar horeca, kleding- en schoenenzaken, hoeven minder beleverd te worden. Het aantal ww-uitkeringen voor heftruckchauffeurs en logistiek medewerkers nam in een jaar tijd vooral door coronagevolgen toe met 47 procent tot in augustus ruim 1.300. Terwijl het aantal vacatures daar halveerde.”

Kansen

Het sleutelwoord is scholing, waarschuwt het UWV. ,,Het voordeel voor jonge mensen is dat bedrijven sneller geneigd zijn jongeren aan te nemen, vanwege de loonkosten. Maar dan moeten ze wel geschoold zijn. Er zijn best banen in supermarkten en bij online-bedrijven, maar niet voldoende om al die jongeren uit de horeca en de uitzendbranche op te vangen.”

,,Scholing voor een beroep in de zorg of de techniek biedt de beste kansen op werk. Terwijl administratieve beroepen niet of nauwelijks kansrijk zijn.”

Tegelijkertijd, geeft Van der Goorbergh aan, zijn het vooralsnog de werkloze vijftigers voor wie ook een omscholing niet altijd meteen soelaas zal kunnen bieden. ,,Die groep heeft het net als jongere werkzoekenden niet gemakkelijk. Met een technische achtergrond is het beter te doen. Anderen moeten misschien eens gaan denken aan een nieuw beroep.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.