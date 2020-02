Veel lof voor hit van Peter Selie: ‘Hoemoes dà òk alweer’ wint Brabantse carnavalskrakerverkiezing

Hardleerse automobi­list rijdt 192 op A16 bij Breda, rijbewijs weer kwijt

8:15 BREDA - Een 22-jarige automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden op de A16 bij Breda. Hij reed met 192 km per uur over de snelweg. De man moest zijn rijbewijs inleveren.