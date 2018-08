Veel gedoe rond verkrijgen vergunning, maar festival Tranen van Van Cooth gaat door

De organisatie van het evenement dat dit jaar niet meer op het Van Coothplein wordt gehouden, maar op het terrein voor poppodium Mezz, tweehonderd meter verderop, is al sinds begin eind vorig jaar bezig met het krijgen van een vergunning. ‘Absurd’ lang, vindt Marijnissen.



De voorzitter: ,,Je moet aan zoveel voorwaarden voldoen. Dan is het dit, dan weer dat! We hebben als vrijwilligers al meer dan 100 uur tijd zitten in het verkrijgen van de vergunning. Als het volgend jaar weer zo gaat vraag ik me af of er dan wel een nieuwe Tranen van Van Cooth komt.’’