Veel files: weg dicht door ongeluk op A16 bij Breda, uur vertraging rond Tilburg

De wegendienst gaat er vanuit dat dit tot 09.30 uur duurt. Vooral verkeer vanuit Roosendaal heeft hier last van. De ANWB meldt hier rond 08.50 uur een file van meer dan anderhalf uur. Ook het verkeer vanuit Dordrecht loopt vast, maar dat lijkt er minder last van te hebben.

Grote vertraging rond Tilburg

Wie deze ochtend van Breda naar Tilburg wilde moest rond 08.00 uur aansluiten in een file van een uur, zo meldde de ANWB. Oorzaak was een ongeluk bij Tilburg-Centrum-West. Op het hoogtepunt stond er 16 kilometer file, maar de vertraging slinkt hier inmiddels weer. Ook op de omleidingsroute, de Rijksweg N282, staat het vast.

Herfstvakantie

Het is deze ochtend met name druk op de wegen in Brabant. Andere delen van het land hebben herfstvakantie, waardoor het beduidend rustiger is in de spits.