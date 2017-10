Veel files, ook de wegen in Brabant lopen vol

Sporkslede knokt zich in het elftal: 'Ik vind dat ik altijd moet spelen'

9:19 Ogen dicht en hard werken. Dat is voor Fabian Sporkslede het recept om zich terug in het elftal te knokken. ,,Het voelde als een eeuwigheid", zei de 24-jarige rechtsback uit Amstelveen, die gisteren tegen FC Utrecht zijn eerste basisplaats kreeg bij NAC. ,,Voor mij voelt het alsof het seizoen nu is begonnen."