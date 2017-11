Veel Bredase wijkraden hebben het moeilijk: 'Mensen hebben geen tijd om mee te helpen'

,,Stoppen? Dat laten we niet gebeuren zeiden we in 2016. Maar in feite lopen we nu een jaar later tegen dezelfde situatie aan”, verzucht Ruud van Dijck, voorzitter van de wijkraad Brabantpark. Vorig jaar lag de raad op sterven, maar werd nieuw leven ingeblazen. ,,Ik zie het belang van een wijkraad, als communicatie middel tussen gemeente en wijk, om problemen te signaleren.” Maar twee van de vijf leden zijn inmiddels alweer afgehaakt. ,,Mensen hebben geen tijd om mee te helpen en respons blijft uit.”

Officieel

Een ronde langs de wijkraden leert dat ze het lastig hebben. Wijkraad van de Haagse Beemden worstelt om meer bestuursleden te vinden, vertelt voorzitter Ad Brekoo: ,,We hebben een groot gebied, er gebeurt veel. Daardoor komt veel op dezelfde bordjes.” Angeline Grosfeld en Marique de Bree runnen wijkraad Rondom Haagdijken: ,,Mensen haken af zodra het officiëler wordt. Het is een hoop werk, je krijgt niet alles gebolwerkt. Dat terwijl je flinke resultaten wil behalen, zoals het compleet opgeknapte Piramideplein.”

Het betekende bijna het einde voor wijkraad Heusdenhout: ook die werd vorig jaar met een nieuw bestuur nieuw leven ingeblazen. Tot een paar weken terug, zegt voorzitter Rien Brans. ,,We hadden een bestuur van vijf, daar zijn er nu nog twee van over. Ik deed een noodkreet: of mensen moeten gaan meehelpen, of we maken de wijkraad ‘slapend’.”

Reuring

Twee mensen meldden zich. ,,We merken al dat er meer reuring is om bijvoorbeeld werkgroepen op te richten.” Heeft een wijkraad nog toekomst? Brans denkt van wel: ,,De ontwikkelingen in de wijk moeten in het oog gehouden worden. We moeten het buurtbelang laten klinken.”

Van Dijck is het met hem eens: ,,Het zou zo’n zonde zijn als we de stekker eruit zouden moeten halen, al wordt het lastiger. Wij gaan nu meer proberen een informerende rol te spelen. Maar ik ga wel kijken of en wat de rol van de wijkraad in de toekomst is.”

Historische besef