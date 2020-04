Veel blikschade bij botsing in Breda

COLUMN Met gestrekt been, dankzij een 90-jarige fan

10:34 Deze column is voor Willy. Het is de laatste die ik voorlopig zal schrijven, want ik ga weer eens wat anders doen binnen ons bedrijf. Nu had ik het hier nog één keer kunnen hebben over de ontwikkelingen in Breda. Maar dat is wel in zes woorden samen te vatten: Breda is goed bezig. Hou vol.