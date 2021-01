Veel belangstelling voor wonen in Heilig Hartkerk: alle appartementen onder optie

BREDA - De twintig appartementen die gebouwd worden in de Heilig Hartkerk aan de Baronielaan in Breda zijn in krap twee maanden tijd ‘onder optie’. Van der Sande Makelaars, die bemiddelt bij de verkoop, gaat nu in gesprek met de kandidaat-kopers over een koopovereenkomst.

De belangstelling voor het project Hemels Wonen Breda is groot. Er hebben zich volgens Van der Sande in totaal negentig kandidaten ingeschreven op het project, de reservelijst is daarmee behoorlijk.

Wonen in een kerkgebouw (‘in welhaast goddelijke sferen’) met zuilen, spitsboogramen en robuuste torenmuren spreekt tot de verbeelding, zeker met de roemruchte geschiedenis van de Heilig Hartkerk.

Selectie gegadigden

Kandidaten konden hun voorkeur aangeven en een vragenlijst invullen over onder meer de financiering. Op basis daarvan is een selectie gemaakt. Gegadigden komen veelal uit de stad, soms uit de directe omgeving van de Baronielaan.

Er zijn ook kopers in spe van buiten de stad, die dan wel een verleden hebben met Breda. De prijzen van de appartementen variëren van 330.000 euro tot ruim 1,5 miljoen euro, inclusief souterrain en parkeergelegenheid onder het Heilig Hart Hof achter de kerk.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Impressie van Heilig Hartkerk en de nieuwbouw van het Heilig Hart Hof.

De driebeukige kruiskerk (1890) is in 1986 aan de eredienst onttrokken. In 2000 werd nog een sloopvergunning afgegeven, waarna krakers bezit namen van het godshuis. In 2004 kreeg de inmiddels vervallen kerk de status van Rijksmonument, waarna de kerk in handen kwam van Woonzorg Nederland. De bestemming van de kerk en de beoogde nieuwbouw aan de flank riepen jarenlang verzet op uit de buurt.

Langdurige procedures

Het kwam tot bezwaren en langdurige procedures tot in 2019 eindelijk een begin kon worden gemaakt met de bouw van het Heilig Hart Hof achter de kerk (39 luxe appartementen) en met de restauratie van de kerk door De Bonth van Hulten.

Aanvankelijk dacht Woonzorg Nederland nog aan sociale huur in de kerk, maar de opbrengst uit verkoop van de appartementen was nodig voor de renovatie.

Restauratie buitenzijde voltooid

Intussen is het Heilig Hart Hof bijna opgeleverd, terwijl de restauratie van de buitenzijde van de kerk vrijwel is voltooid: de kapconstructie, goten en voegwerk zijn vernieuwd, terwijl de voorzijde al in 2012 was gerestaureerd.

In het eerste kwartaal van 2021 begint de bouw van de appartementen in de kerk, de oplevering is dan eind 2022, begin 2023.

Artist impression van een appartement in de Heilig Hartkerk in Breda.

Impressie van de gerestaureerde Heilig Hartkerk aan de Baronielaan in Breda waar 20 appartementen in komen, links het Heilig Hart Hof.