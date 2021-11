Veel belangstelling voor Sinterklaastocht in Park Valkenberg

BREDA - Vanwege de coronapandemie kon de intocht van Sinterklaas dit jaar niet doorgaan. Gelukkig had de goedheiligman als alternatief een mooie wandeltocht georganiseerd door Park Valkenberg. Het zorgde voor een dag vol pepernoten, sinterklaasmuziek en pietenspelletjes. Hoogtepunt was in het T-Huis te vinden, want daar mochten de kinderen op de foto met de Sint zelf.

Dat Sinterklaas nog steeds onverminderd populair is valt goed te zien aan de rij voor Park Valkenberg aan het begin van de middag. Deze gaat helemaal het Kasteelplein rond en loopt zelfs nog een stukje uit richting de Cingelstraat. Eenmaal binnen worden de kinderen verwelkomd door zwarte pieten met pepernoten en andere lekkernij. Ook zijn er tal van activiteiten zoals zaklopen, touwtjespringen en hoepel gooien.

Corriëlle Beurskens heeft ook kaartjes gekocht om de Sinterklaastocht te bekijken samen met haar dochter. ,,De magie van Sinterklaas is voor mij blij zijn met alles wat je krijgt, maar je ook verwonderen over wat de Sint allemaal over je weet.” Het programma in het park noemt ze verder lekker gevarieerd. Ook als er even niets te doen is verschijnt er wel weer een piet die snoepjes uitdeelt of een rare bek trekt.

Polonaise met pieten

,,Ze proberen de gang er ook goed in te houden, met afwisselend succes”, meent Beurskens. Vooral bij de ingang aan de Willemstraat en het pad richting het T-Huis is het inderdaad de hele dag druk. Dat is ook niet vreemd, want DJ Piet maakt er hier een mooi feestje van. Kinderen lopen in een polonaise met de zwarte pieten en zelfs wanneer de muziek het om technische redenen even begeeft wordt er door gedanst.

Volledig scherm Vanwege de coronapandemie kon de intocht van Sinterklaas dit jaar niet doorgaan. Gelukkig had de goedheiligman als alternatief een mooie wandeltocht georganiseerd door Park Valkenberg. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

High-five van Sinterklaas

Echt spannend wordt het natuurlijk bij het T-Huis, waar de bezoekers op de foto mogen met de Sint. Gelukkig stelt de hoofdpiet de kinderen vooraf gerust en ook de goedheiligman zelf stelt zich zo benaderbaar mogelijk op voor de jonkies. ,,Mag ik van jou een high-five, een boks en een zwaai?” Enthousiast, opgelucht en vrolijk huppelend verlaat de dochter van Beurskens even later het T-Huis. Van de stoere pieten op driewielige motoren verderop moet ze daarentegen weinig weten. Iets waar moeder wel begrip voor heeft. ,,Het zijn ook wel een beetje heftige pieten voor deze leeftijd.”

Quote Ik vind het heel heftig om zo door een megafoon te worden uitgekaf­ferd. Ik snap dat ze van zich willen laten horen, maar moet dat hier? De laatste etappe van de wandeling is bij de John F. Kennedylaan waar een partybus staat met nog meer pieten en pepernoten. Hier krijgt de Sinterklaastocht een wat surrealistisch karakter vanwege de demonstranten van KOZP die schreeuwen over racisme. Het maakt verschillende reacties bij de bezoekers los.

Zo loopt Fancy Hermus met tranen op de wangen richting de uitgang. ,,Ik vind het heel heftig om zo door een megafoon te worden uitgekafferd. Ik snap dat ze van zich willen laten horen, maar moet dat hier?” Lindsey Janssen en haar man kunnen zich er daarentegen niet druk over maken en vinden het getrommel van de demonstranten zelfs wel ritmisch klinken. Ook zijn ze zeer positief over de Sinterklaastocht zelf in het park. “Bij een intocht loop je toch vooral veel te wachten, hier heb je echt interactie met de pieten.”

Volledig scherm Bij een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Breda zijn zaterdag elf personen door de politie aangehouden. © Pix4Profs/Edwin Wiekens