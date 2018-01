Veel belangstelling voor ecowijk in Teteringen

Afgelopen week is er door bewoners een officiële corporatie opgericht: de Coöperatie Brundtland. Stichting Droomwonen Brabant is een van de aanjagers van de ecowijk. De Lange: "Het is wonen met respect voor de natuur. Sowieso zijn alle huizen nul-op-de-meter, zijn ze niet aangesloten op gas en wordt er biobased materiaal gebruikt. Daarnaast is er de mogelijkheid om in deelauto's te investeren, zodat je minder auto's hebt. Overigens is dat geen verplichting."