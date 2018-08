Veel animo voor doorstart fruittransporteur Mooy uit Breda

Sfeer onder chauffeurs grimmig na ontslag appende collega

15:53 De sfeer op de vestiging van busmaatschappij Arriva in Breda is tot onder het nulpunt gedaald nu de rechter het ontslag van één van de buschauffeurs heeft goedgekeurd. De chauffeur zat in maart append achter het stuur omdat zijn kind ernstig ziek was. Acties worden niet uitgesloten.