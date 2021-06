Veel animo voor Achter ‘t Packhuis in Achtmaal, veertig nieuwe woningen

‘Een levensloop bestendige woning’

Haar man: ,,We komen oorspronkelijk uit Zundert en wonen nu zo’n 35 jaar in Achtmaal. We hebben nu een vrijstaande woning, de kinderen zijn het huis uit, dus we zoeken iets kleiners. En, we willen graag in Achtmaal blijven.’’ Het paar is wel heel gedecideerd: ,,We zijn heel kieskeurig. We hebben één woning op het oog, die moet het worden. Voor de andere hebben we geen belangstelling.’’