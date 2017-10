Veehouderijen aan banden

Veehouders die willen uitbreiden krijgen te maken met strengere geurregels. Dat is een gevolg van een uitspraak van de Raad van State. De hoogste rechter kiest voor een ruimere interpretatie van geurgevoelige objecten. Veel meer woningen worden daardoor extra beschermd. Vanaf nu vallen ook (voormalige) boerderijen onder deze strengere regels. Voortaan moet een kippenboer of andere veehouder bij uitbreiding rekening houden met alle bewoonde panden in de directe omgeving.

Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State in een zaak van Jes Seegers uit Baarle-Nassau. Hij woont in het buitengebied en heeft samen met de ABC Milieugroep de uitbreiding van zijn buurman, veehouderij Vermeiren-Zoontjens, aangevochten. De buurman had van de gemeente een ontheffing gekregen voor de bouw van een stal van 30.000 kippen. Eerder schoot de rechter in Breda deze bouwvergunning af en de Raad van State is het daar in hoger beroep helemaal mee eens. De vergunning is nu vernietigd.

Geen zorgvuldige communicatie over vergunning

De hoogste rechter tikt de gemeente ook op de vingers omdat Baarle-Nassau niet zorgvuldig met omwonenden en milieuorganisatie ABC heeft gecommuniceerd over de vergunning. De gemeente en Vermeiren-Zoontjes stellen dat een gesprek in 2008 voldoende was. De hoogste rechter vindt dat te lang geleden. Nieuwe ontwikkelingen, zoals fijnstof, zijn daardoor niet besproken. De raad bepaalt dat alsnog een discussie moet plaatsvinden over de nieuwe stal. De pluimveehouder zal extra milieumaatregelen moeten treffen als hij de stal ooit wil kunnen bouwen.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de details van de kersverse uitspraak intern nog niet bekend zijn. ,,Duidelijk is dat er huiswerk op ons bordje ligt. Als de vergunning vernietigd is, dan moeten we kijken hoe we verder gaan. Dat kunnen we nu nog niet zeggen.'' Een woordvoerder van de provincie zegt dat de volgende zet aan de gemeente is. ,,We zijn blij dat de Raad van State op het grote belang van dialoog wijst. Daar staan wij volledig achter."

Advocaat blij met uitspraak