Vechtersbaas uit Breda aangehouden bij discotheek in Zeeland

Stapper geeft agent kopstoot en mishandelt portier in Breda

10:49 BREDA - Een 19-jarige man uit de gemeente Tholen heeft in de nacht van zaterdag op zondag in de Visserstraat in Breda een agent een kopstoot gegeven. Kort daarvoor mishandelde hij ook een portier. De man is aangehouden. Dat meldt de politie.