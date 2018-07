Vastgoedbaas die ook in Breda huizen heeft wil uitzending SBS6 voorkomen

Missie 'Zonder boer geen voer' geslaagd

10:01 ALPHEN - Na een zwerftocht van zes jaar door Brabant is de expositie ‘Zonder boer geen voer, 5000 jaar agrifood in West-Brabant’ in Alphen beland. Gisteren verrichtte burgemeester Joerie Minses de officiële opening in Cultureel Centrum Den Heuvel.