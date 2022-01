Vastgelopen jongeren fixen het met FIKS: ‘Ik heb echt een ontwikkeling doorgemaakt’

Eline de Barbanson is coördinator bij FIKS: ,,Het programma is erop gericht jongeren te helpen te ontdekken wat ze echt leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dat kan ze helpen bij het bepalen van hun studiekeuze of bij het zoeken van werk. Het belangrijkste is dat de jongeren die meedoen, dat zelf graag willen. We beoordelen voorafgaand dan ook goed of jongeren voldoende gemotiveerd zijn om zich een half jaar lang intensief in te zetten en of het haalbaar voor ze is om mee te doen.”