Varkentje Knor is springlevend, mede dankzij Bredase animator

Alles over wereld van de bij tijdens open imkerijda­gen

TETERINGEN - Bijenhoudersgilde St. Ambrosius Teteringen/Breda houdt komend weekend de open imkerijdagen. Wie meer te weten wil komen over de wereld van de bij en biodiversiteit kan langskomen in de stand of bij de bijenstal in Teteringen.

5 juli