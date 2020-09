Varende privékassen en warme zitjes: BAAI past zich aan de seizoenen aan en wordt HerfstBAAI

Avans ziet aantal eerste­jaars verpleeg­kun­de verdubbe­len

11:09 BREDA - Het aantal eerstejaarsstudenten HBO-verpleegkunde aan Avans Hogeschool is in de afgelopen twee jaar verdubbeld tot 727. ,,Om op lange termijn tekorten in de zorg te kunnen oplossen is deze ontwikkeling heel belangrijk", aldus Morgan Bosma, adjunct-directeur van de Academie voor Gezondheidszorg van Avans.