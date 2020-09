Varen scholieren, de latere vormgevers van de stad, straks met een bootje de Bredase Koepel in?

Breda heeft weer een unieke kans om met geschiedenis de toekomst in te gaan. De koepelgevangenis aan de singel wordt in 2021 verkocht, en de vraag is: wat gaat er mee gebeuren? Woningen? Horeca? Evenementen? Kantoren? Groen? Een combinatie?

Nadat de gemeente eerder een enquête hield om ideeën te inventariseren, was de voormalige gevangenis zelf gisteren plaats van een spel. Met hoge inzet: de volgende invulling van het complex. Deskundigen en scholieren brachten naar hartenlust mogelijkheden in.

Rijksmonument

Mag Breda helemaal zelfstandig bepalen wat er met de Koepel gaat gebeuren? Was het maar zo'n feest. Het betreft een rijksmonument, in eigendom van de Rijksgebouwendienst.

Die bepaalt aan wie het complex volgend jaar wordt verkocht. ,,We zijn wel heel intensief met die dienst in gesprek om tot een aantal randvoorwaarden voor de verkoop te komen", zei wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling) gisteren.

Quote We weten heel duidelijk wat we niet willen: dat de Koepel wordt verkocht aan een partij met diepe zakken en veel geduld, die ons na een tijd onder druk gaat zetten Paul de Beer, Wethouder

Hij en collega Marianne de Bie (Erfgoed, Jeugd) namen kort een kijkje bij de discussies. ,,We willen niet sturend zijn in wat het gaat worden. Maar we weten heel duidelijk wat we niet willen: dat de Koepel wordt verkocht aan een partij met diepe zakken en veel geduld, die ons na een tijd onder druk gaat zetten."

Zoveel mogelijk woningen aan de singel zou het meest winstgevende plan kunnen zijn, maar dat is niet wat het college wil.

Economische waarde

De Beer: ,,Straks komt er een politiek debat over wat de waarde is van het complex, in alle facetten. Het moet een interessante plek zijn, het uiteindelijke plan moet uitlokken dat iedereen van het gebouw kan genieten. Het heeft ook economische waarde, er liggen hogescholen in de buurt, ons eigen bedrijfsleven denkt mee. Als stad willen we een zo groot mogelijke rol bij de invulling, daar zijn deze discussies voor bedoeld."

Latere vormgevers

De Bie wijst op het belang van het betrekken van de scholieren bij het proces: ,,Die zijn hier vanwege de lange termijn. Die blik door de kinderbril helpt ons echt, want het geeft een heel ander perspectief. Deze kinderen zijn de latere vormgevers van onze stad. Hoe eerder zij zich bij de stad betrokken voelen, hoe liever. En ja, hun inbreng komt straks echt goed naar voren."

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Basisschoolleerlingen spelen een spel in de Koepel om te bepalen waar het gebouw in de toekomst voor gebruikt kan worden. © Pix4Profs/Joyce van Belkom

,,We hoorden al dat ze een afslag van de singel willen, zodat je met een bootje naar binnen kunt varen", zegt De Beer.

Dat was een droom die in de kapel van de Koepel ook naar voren kwam, in de brainstorm van de deskundigen. Architecten, studenten, creatieve ondernemers, stedenbouwkundigen, allerlei relevante disciplines namen in teams deel aan een spel, play the city, waarin ze vanuit hun expertise speelden met de toekomstige invulling.

Geboden Stad

Zo zag een van de groepen parallellen met de Verboden Stad in Beijing, die na eeuwen toegankelijk werd voor de Chinezen. ,,Noem dit de Geboden Stad", trok de teamcaptain de vergelijking door.

Langetermijnvisies genoeg: betrek ook de Grote Markt en het Kasteel erbij, want 'ook de KMA vertrekt een keer'. ,,Geef de Koepel een openbare winterfunctie, als tegenhanger van de zomerfunctie van het Valkenberg.”

Volwassen wereld

De kinderen van Newman en Stedelijk Gymnasium stemden over een breed scala aan invullingen, helemaal vanuit hun eigen beleving. Alles maakt straks deel uit van een nota, die naar de gemeenteraad gaat. ,,Zo werkt dat in de volwassen wereld nou eenmaal", aldus De Beer.