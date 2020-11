Vanuit de coulissen plots in de spotlights bij Bredase Sterren op het doek

Zorgprofessional Liesbeth van Well werd in De Nieuwe Veste op het doek vereeuwigd door vier amateurschilders. ,,Een bijzonder model, met een boeiend verhaal."

Ze ziet er schilderachtig uit met haar felgekleurde bloemetjesjurk, oranje vest en rozerode netkousen. In haar zilveren haar prijkt een band die het netvlies streelt. Als vier schilders je op het doek willen vereeuwigen, dan moet je hen een beetje vrolijk stemmen en dus wat bieden, bedacht Liesbeth van Well toen ze gisteren voor deze fraaie outfit koos.

In De Nieuwe Veste staat Van Well drie uur in de spotlights bij de eerste editie van Bredase Sterren op het doek. ,,Die uitnodiging, ik vond het vreselijk leuk. Ik kijk ook graag naar dat programma op de televisie. Hier hoort ook nog eens drie uur interviewen bij. Dat leek me erg lang: zo veel heb ik toch niet te vertellen? Dat is me tot nu toe alleszins meegevallen.”

Kennelijk kun je muziekdocente Adriana Romijn in de rol van vragensteller om een boodschap sturen. Komt bij: Van Well leidt een heel interessant leven. ,,Alleen weten heel weinig mensen dat", zegt Cecile Verwaaijen, lid van het team Stadspodium, die deze middag heeft opgezet.

Buddy to Buddy

,,In Rotterdam, waar Liesbeth heeft gewoond, is ze uitgeroepen tot zorgprofessional van het jaar. Ze doet veel voor Buddy To Buddy Breda. Gekoppeld aan een vluchteling breiden ze zijn of haar sociale netwerk uit. Maatschappelijk gezien levert ze een grote bijdrage aan de stad. Maar dat gebeurt achter de schermen, met dit project zetten we Liesbeth volop in de schijnwerpers."

Want iedereen kan meekijken: Bredase Sterren op het doek wordt gestreamd.

,,Vier van de zo'n 25 kunstschilders werden uitverkoren, waarbij de gelijkwaardigheid - mannen én vrouwen in verschillende leeftijden - het belangrijkste criterium was. Bram de Blécourt vindt het een uitdaging. ,,Drie uur lijkt veel, maar is het niet. Het is wel een bijzonder model, ook met een boeiend verhaal."

Blécourt staat nog een uitdaging te wachten: ,,Ik kijk niet alleen naar de buitenkant, ik zoek ook naar de gelijkenis in de persoon. Lastig, ja. Ik heb nog niet zo veel gevonden."

Breakdance

Het is de derde editie van het Stadspodium. Begonnen met een schrijverscollectief, daarna namen poëten op een zondagmiddag bezit van De Nieuwe Veste. ,,We willen nog veel meer brengen", zegt Verwaaijen. ,,Theater, koren, breakdance. We willen het niet zelf opleggen, het liefst willen we zo veel mogelijk respons vanuit cultureel Breda.”

Na vijven mag Van Well er eentje uitzoeken. Ze heeft een voorkeur: ,,Ruiger werk, dus dat er iets van mijn karakter inzit."

Annemiek van Dongen kreeg dat het beste voor elkaar.