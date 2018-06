Vanmiddag duidelijkheid over staking streekvervoer in het weekend

BREDA - De staking in het streekvervoer, die woensdag begon, is vandaag de derde dag ingegaan. Of het busvervoer ook in het weekend plat ligt, wordt in de loop van de vrijdagmiddag duidelijk.

De bonden houden straks overleg met hun achterban over een eventueel vervolg van de acties, laat FNV-woordvoerder Ron Sinnige weten. Vakbond CNV kondigde eerder deze week aan dat de staking drie dagen zou duren, tot en met vandaag dus. FNV, waarbij de meeste chauffeurs zijn aangesloten, had het over een staking voor onbepaalde tijd.

De vakbonden eisen meer loon en pauzes dan de werkgevers willen bieden. Onderhandelingen hierover zijn de afgelopen maanden telkens op niets uitgelopen.

Uitgestorven

De busperrons in het station van Breda bieden ondertussen al dagen een uitgestorven aanblik. Een enkele passagier loopt verdwaasd rond. “Ik moet naar Princenhage, maar ook de stadsbussen rijden niet”, zegt een mevrouw. “Dan zal ik iemand moeten bellen die mij kan ophalen. Anders pak ik wel een NS-fiets.”

Elders in het station staat een jonge busschauffeur te wachten op de trein naar Amsterdam. Hij maakt van de stakingsdag een dagje uit. De Bredanaar, die anoniem wil blijven, is 25 en is sinds drie jaar in dienst van Arriva. “Ik rijd stads- en streekbussen.” Hij staat achter de vakbondsactie van dit moment. “Er is echt een groot tekort aan chauffeurs. Dat zorgt voor een onaanvaardbare werkdruk. Vaak word je op je vrije dag gebeld omdat ze anders het rooster niet dicht krijgen. Dat is dan op vrijwillige basis, maar je voelt wel de druk om toch te gaan werken.”

Brabantliner

De jonge Bredanaar rijdt vaak op de Brabantliner van Breda naar Utrecht. “Je hebt dan in Utrecht zes minuten de tijd om terug te keren. Maar als het even wat druk is geweest onderweg op de A27, haal je dat niet. Als je een paar minuten te laat bent, zie je passagiers al op hun horloge wijzen. En soms kan het ook niet anders. Een oud vrouwtje dat instapt heeft meer tijd nodig dan iemand anders.”

Hij vertelt dat hij op het display op zijn dashboard kan zien of hij te laat is. “1 l betekent: een minuut te laat; 2 l: twee minuten te laat, enzovoort. Dat maakt je als chauffeur heel onrustig.”

Werkdruk

Bij de busremise aan de Slingerweg in Breda staan enkele chauffeurs met elkaar in conclaaf. Ook zij hekelen de werkdruk waaronder zij al tijden gebukt gaan. “Ik ben van nature een rustige bestuurder”, zegt een chauffeur die al dertig jaar in het openbaar vervoer werkzaam is. “Maar ik merk dat ik een brutale rijder ben geworden. Om telkens de rijtijden te halen, druk je het gaspedaal steeds iets verder in. Maar dat gaat ten koste van de veiligheid. Verdorie, we rijden toch niet met een bus vol maggiblokjes?”