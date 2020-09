Vandalen vernielen kindermoestuintjes in Breda

Pompoenen en kalebassen waren in de Molenley, die langs de tuintjes loopt, gegooid. "Gewoon moedwillig kapotgemaakt, wie doet er nou zoiets?", vraagt voorzitter Stef Hinfelaar zich tegen beter weten in af. "Ik zal ook nooit begrijpen wat nou de lol van dit soort zinloze acties is." De timing van de daders kon ook niet beroerder. Vrijwilligster Paula Kessel: "Zaterdag vieren we ons 40-jarig jubileum met een open dag. De kinderen hebben hun uiterste best gedaag om het er allemaal zo mooi mogelijk uit te laten zien. Wethouder Paul de Beer komt, ouders, we hebben de buurt uitgenodigd, en dan dit. Wat zullen de kinderen teleurgesteld zijn als ze dit aantreffen."

Veertig jaar kindetuintjes

Hinfelaar stond 40 jaar geleden aan de basis van de volkstuintjes voor kinderen. "Ik kom uit Den Haag, daar had je al zoiets. In andere steden ook. Dus mij leek dat ook iets voor Bredase kinderen." In die vier decennia schat hij zo'n 1.500 Bredanaars als kinderen te hebben begeleid: "Het leuke is, is dat ze het 'tuinvirus' nooit meer kwijtraken. En dat is de bedoeling; het is zo leuk om jonge mensen de betrokkenheid bij de natuur aan te kunnen reiken." Op de moestuintjes van 10 bij 2 meter kunnen jaarlijks dertig kinderen terecht, al is het nu door corona de helft. Per kind kost deelname drie tientjes per jaar, subsidie krijgt de stichting niet.