Vandalen snijden en scheuren foto's kapot van expositie in park Valkenberg Breda

VideoBREDA - Foto's zijn losgetrokken, kapotgesneden of meegenomen. Bij de openbare expositie Bredase Smaakmakers in het stadspark Valkenberg zijn afgelopen weekeinde vier van de 12 Trotters vernield. ,,Jammer dat mensen de behoefte hebben om dit te doen.”

De expositie waarbij twaalf inspirerende Bredanaars in het zonnetje worden gezet, ziet er gehavend uit. Sommige Trotters, dat zijn mobiele standaards voor buitenreclame of voor exposities, zijn leeggehaald of zitten vol scheuren. Zo is de foto van jazzmuzikant en medeoprichter van het Bredase Jazzfestival, Joep Peeters, aan de voorkant onbeschadigd. Aan de achterkant is de bijbehorende tekst echter helemaal losgetrokken. Het biedt een treurige aanblik.

Ook bij de andere Trotters zijn foto's kapot gesneden of zelfs in zijn geheel meegenomen. ,,Meteen nadat we de eerste meldingen binnenkregen, hebben we de foto's die het ergst beschadigd waren verwijderd", zegt de gemeentewoordvoerder. Van de 12 Trotters zijn er vier vernield. In twee gevallen is zowel de voor- als de achterkant beschadigd. ,,De kosten voor het herstel vallen gelukkig mee, omdat we verzekerd zijn.”

De kapotte Trotters worden deze week nog vervangen door nieuwe exemplaren. Van de foto's worden nieuwe afdrukken gemaakt.

Inspirerende Bredanaars

Op de expositie Bredase Smaakmakers in het Valkenberg worden twaalf inspirerende Bredanaars vier weken lang in het zonnetje gezet. Het gaat om mensen die een positieve bijdrage aan de stad leveren, vaak door vrijwilligerswerk of een mooi eigen initiatief. De Bredase Smaakmakers zoals ze door de gemeente gedoopt zijn, worden geëerd met een grote foto en een kernachtige tekst. Het eerbetoon is nog drie weken te zien in het Valkenberg. In september komt er een Smaakmakerswall in het NS-Station.