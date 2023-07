Vanaf september weer rechtstreeks met de trein van Breda naar Schiphol en Amsterdam

indebuurt.nl Bootje varen in Breda: dit zijn de regels

Dit weekend wordt het lekker weer en kun je afkoelen op het water in Breda. Of je nu met een opblaasbaar roeibootje of een meterslange jacht op het water vaart, je moet je aan de verkeersregels houden. Ga jij in Breda een stukje varen, dan is het handig om die regels te kennen.