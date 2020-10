Vanaf maandag mondkapjesplicht op veel West-Brabantse scholen

Ouders en leerlingen van de scholen krijgen vrijdag een officiële mededeling over de mondkapjesplicht, zegt voorzitter Berend Buddingh van de SKVOB. Onder die stichting vallen veertien scholen in Breda, Oosterhout, Zundert en Bergen op Zoom. ,,De zorgen nemen toe, we moeten alles op alles zetten om de toename van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Sluiting van scholen, zoals eerder dit jaar wil niemand. Als het gebruik van mondkapjes hierbij kan helpen, dan moeten we dat doen.”

Scholengemeenschap De Nassau in Breda, die niet tot de SKVOB behoort, heeft donderdagmiddag al de ouders ingelicht over het verplicht gebruik van mondkapjes met ingang van komende maandag.

VO-raad

De onderwijskoepels hebben donderdag overleg gevoerd met het ministerie van Onderwijs over het gebruik van mondkapjes op scholen. De VO-raad, de vereniging van middelbare scholen, is voorstander van mondkapjes in alle ruimten waar leerlingen zich bewegen, zoals de gangen en in de kantine. Inmiddels is besloten dat het bij een dringend advies blijft. Schoolbesturen mogen zelf besluiten of een mondkapje verplicht wordt, wat in overleg met de medezeggenschapsraad moet gebeuren. Leerlingen mogen het kapje weer afdoen zodra ze in de klas zitten. Het advies geldt niet voor kinderen op basisscholen.

Publieke binnenruimte

Het dringende advies om mondkapjes te gebruiken dat het kabinet woensdag per direct gaf aan mensen die in een publieke binnenruimte zijn, zou juist niet gelden voor scholieren op middelbare scholen. Volgens premier Mark Rutte kon voor hen een uitzondering worden gemaakt, omdat daar al geldt dat de leraar 1,5 meter afstand moet houden van de leerlingen.

Zorgen groeien

Maar de wens om tóch mondkapjes te adviseren komt uit het onderwijs zelf. Volgens bestuurder Buddingh groeien de zorgen bij het onderwijsgevend personeel. “Het aantal kinderen dat met klachten thuis blijft groeit. Het virus waart rond en docenten komen met heel veel leerlingen in contact. De zorgen die ze hebben, zijn terecht.”

Medezeggenschapsraad

Niet alle scholen voeren een verplicht gebruik van mondkapjes in. Er zijn ook scholen die het voorlopig houden bij een dringend advies. Zo heeft rector Leon de Rond van scholengemeenschap ’t Rijks in Bergen op Zoom leerlingen en docenten inmiddels opgeroepen een mondkapje te dragen en wil hij met de medezeggenschapsraad in gesprek over het al dan niet verplichten. “Persoonlijk ben ik daar voor. Maar het zou veel beter zijn dat dat we als scholen daar eensgezind in optrekken.”

Zelf een keuze maken

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, waartoe ook een groot aantal scholen in West-Brabant behoort, laat het mondkapjesgebruik over aan de individuele scholen. “Vooralsnog is er geen plicht en maken de scholen zelf een keuze of ze een ‘dringend mondkapjesadvies’ aan leerlingen en docenten geven. Dat wisselt heel erg per school, we hebben er geen verenigingsbrede uitspraak over gedaan. We volgen de landelijke richtlijnen en een verplichting hoort daar nog niet bij. We willen wel graag een uitspraak van het ministerie hierover. Nu laten we het heel erg over aan de scholen, terwijl de situatie in Nederland natuurlijk zorgwekkend is op dit moment.”