Vanaf maandag corona-sneltest in Breda

‘Maand van de Geschiede­nis’ in Breda: expo en activitei­ten in teken van corona

25 september BREDA - Wat deed corona tot nu toe met de gemeente Breda? In het kader van de Maand van de Geschiedenis brengen Nieuwe Veste, Stadsarchief Breda en Stedelijk Museum Breda dit in beeld: ‘Oost west, thuis best?, Breda in coronatijd’.