Vanachter de Rijsbergse toog hield ‘tante’ Rietje Snellen (1938-2021) de teugels in handen

Blind Walls Gallery opent galerie in Terheijden­straat met te kopen werk ‘eigen’ streetar­tist

31 mei BREDA - Blind Walls Gallery in Breda gaat werk van de ‘eigen’ streetartists exposeren en verkopen. Blind Walls opent hiervoor een salon aan de Terheijdenstraat 1, onder de noemer Blind Walls Gallery Gallery. De kunstwerken, in prijs variërend van 50 tot 1.500 euro, zijn gemaakt door de kunstenaars die eerder een muurschildering in Breda maakten.