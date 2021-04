Van wonen tussen de mensen, naar wonen tussen de weilanden: deze stellen willen nooit meer anders

Geen vakkenvul­len bij Albert Heijn; Juul (15) startte zijn eigen bedrijf in online bijles

8 april Stilzitten in deze coronatijd, dát doet Juul Mentink (15) uit Bavel in ieder geval niet. Zelf nog in de schoolbanken startte hij onlangs zijn eigen bedrijf in online bijlessen. Zo blijft hij zelf bezig én helpt hij leerlingen die achter dreigen te raken.