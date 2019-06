Van windmolens tot de wereld. Effenaar schreef boek over culturen en beschavingen

Onderzoek naar nieuwe sporthal­len in Princenha­ge en Bavel

7:00 BREDA - Princenhage en Bavel zijn dankzij bewonersinitiatieven weer een stapje dichterbij vernieuwde sportaccommodaties. De gemeenteraad is positief over de initiatieven voor nieuwbouw van De Doelen in Princenhage en een opknapbeurt van De Huif in Bavel.