Van wijnbedrijf naar kinderdagverblijf in Zundert

Bekend zijn de verhalen over ‘onbestemde figuren’ die brutaal aanbellen met de vraag of er bedrijfsruimte te huur is. Om daar dan een plantage of drugslab in te vestigen, vaak buiten medeweten van de bonafide eigenaar om. Er is veel leegstand in de agrarische sector. Een van de manieren om daar iets tegen te doen, is de herbestemming van agrarische objecten.