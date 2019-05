Van wie is dat slipje?

columnHoe een vreemd slipje een man danig in verwarring kan brengen. We hadden afgelopen weekend een personeelsfeest. Gezellig, goed geregeld.

Genderneutraal

Maar het was in een voormalige zuivelfabriek en dan weet u het wel. Dan word je met hoge nood naar een pishoek buiten gedirigeerd, waar de rokers zich verzamelen rondom in dit geval genderneutrale toiletwagens. Mannetjes en vrouwtjes door elkaar; moet kunnen. Doen we thuis al jaren.

Waarom ik de derde deur rechts koos, weet ik niet meer. Maar de bril was zeikend nat en nadat ik die haastig had gedroogd en omhoog gezet, viel mijn oog op een slipje. Zwart. Vermoedelijk van een vrouw. Of van een kerel met een klein kontje en een opvallende voorkeur, dat weet je nooit op genderneutrale wc's. Het hipstertje lag rechts naast de pot, op het deksel van een pedaalemmer.

Quote Zat ie niet lekker? Ongelukje gehad? Zag je hem zitten? Gevalletje voorpret?

Daar sta je dan te denken, redelijk vroeg op de avond. Wie doet dat, waarom is dit? Zat ie niet lekker? Ongelukje gehad? Zag je hem zitten onder die stretchjurk of jumpsuit? Of was het een gevalletje voorpret? Dat iemand zich op dit industrieterrein prepareerde op een strak tussendoortje met een fijne collega?

Wie?

Je twijfelt aan alles en iedereen. Dus na het toiletbezoek liep deze oude vuns enigszins ontregeld door een zwaar versleten melkfabriek met enkele honderden potentiële geen-zwarte-slip-meer-dragers. Boven een bordje modieus gegrilde bloemkool uit een van de feestelijke eetkraampjes sloeg de boel bij mij op hol en passeerden kandidaten de revue.

Waylon?

Zij van de administratie misschien. Of de nieuwe vlam van de chef. Die altijd vrolijke regioverslaggever. Misschien toch die vlotte van de online-redactie. Wellicht een dame uit het groepje dat uitbundig voor het podium stond mee te blèren met zanger Waylon. Hij knipoogde opvallend vaak, maar volgens een vriendin die hem niet zo mag, doet Waylon dat altijd.

Klateren

Ettelijke bieren later ontdekte ik op het plasplein ook een ordinaire mannengoot. Waar je onbekommerd zonder wc-bril en pedaalemmer naast elkaar kunt staan klateren. Het slipje gelukkig alweer bijna vergeten.