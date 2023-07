Van welke Bredase jeugdgevangenis verscheen een snoeihard rapport en negen andere quizvragen

MET VIDEO Erwin ziet boom op vrouw vallen in Breda: ‘Ik rende meteen naar haar toe om te helpen’

BREDA - Een boom is op de Rietdijk in Breda bovenop een 67-jarige vrouw gevallen die langsliep. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. Voor de vrouw werd een traumahelikopter opgeroepen. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.