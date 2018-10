Van Voorst Vader, de vliegende dominee

BREDA - Hij had humor, wijsheid en een intense belangstelling voor mensen. Dominee Rudolph van Voorst Vader. Vorige week stierf hij in Breda. Hij is 99 jaar geworden.

Van Voorst Vader had een opmerkelijk leven. Geboren in 1918 als domineeszoon, besluit ook hij predikant te worden. In 1942 wordt hij als vervanger beroepen in Middelburg. Twee jaar later volgt Vlissingen.

Het is daar dat zijn leven een wending neemt. Van Voorst Vader is getuige van de dramatische Slag om de Schelde. Hij blijft in de stad, weigert te vluchten. En sluit zich uiteindelijk, in maart 1945, als vrijwilliger aan bij bataljon De Watermannen. Hij helpt de geallieerden, trekt naar Duitsland. Om na de bevrijding, met zijn bataljon, via Engeland naar Nederlands Indië te trekken. Daar wordt hij in 1946 de eerste luchtmachtpredikant.

Sportactiviteiten

Meerdere malen vliegt hij de archipel over om daar waar nodig bijstand te verlenen. Hij is geliefd. Al is het alleen al vanwege de sportactiviteiten die hij samen met de aalmoezenier organiseert.

Na de onafhankelijkheid van Nederlands Indië keert Van Voorst Vader in 1950 terug naar Nederland en verlaat het leger. Van Voorst Vader trouwt. Hij krijgt drie kinderen. Hij preekt in Bergentheim, in Uithoorn, maar het bloed kruipt. In 1960 wordt hij opnieuw luchtmachtpredikant. In die functie komt hij in 1963 terecht op de KMA in Breda. Zijn mooiste jaren, zegt hij later.

Het is dan ook in Breda dat hij, na zijn afscheid van het leger en na enkele vervangende domineesposten, blijft wonen. Hij zet zich tot hoge leeftijd in Breda in voor het ouderenpastoraat. Op 86-jarige leeftijd preekt hij voor het laatst. Daarna gaat hij met emeritaat.

Onderscheiden

Van Voorst Vader is veelvuldig onderscheiden. Hij is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, 1947, 1948 en 1949, drager van het Mobiliteits-Oorlogskruis en drager van de Academie Medaille in zilver der Koninklijker Militaire Academie.